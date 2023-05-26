В Уфе женщина убила сына с ДЦП и пыталась покончить с собой

Источник в правоохранительных органах заявил, что женщина болела и боялась, что умрет и оставит сына без присмотра

ТАСС, 26 мая. Жительница Уфы убила своего сына, имеющего диагноз ДЦП, после чего пыталась покончить с собой. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Женщина болела, боялась, что умрет и оставит сына, который лежачий, без присмотра. Поэтому пыталась свести счеты с жизнью и убила его", - сказал собеседник агентства, уточнив, что у мужчины был диагноз ДЦП.

В следственном управлении СК России по Башкирии ТАСС сообщили, что следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Ленинском районе Уфы, а также обстоятельства доставления в больницу его матери.