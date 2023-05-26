26 мая, 13:41,
обновлено 26 мая, 13:54

Обвиняемую по делу о хищении средств вкладчиков КПК "Инвест Центр" заключили под стражу

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, по предварительным подсчетам, общая сумма причиненного потерпевшим ущерба может превышать 300 млн рублей

КИРОВ, 26 мая. /ТАСС/. Обвиняемую по возбужденному в Кирове уголовному делу о хищении денежных средств вкладчиков кредитного потребительского кооператива "Инвест Центр" заключили под стражу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Кировской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемой по уголовному делу о хищении денежных средств вкладчиков КПК "Инвест Центр". Обвиняемая по уголовному делу задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее УМВД по региону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту обмана и завладения денежными средствами вкладчиков кредитного потребительского кооператива "Инвест Центр". Сумма причиненного материального ущерба гражданам устанавливается.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, руководителя кредитно-потребительского кооператива задержали сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Внуково. Для проведения следственных действий женщину доставили в Киров и заключили под стражу.

По данным Волк, с июля 2010-го по май 2023 года председатель правления кредитно-потребительского кооператива привлекала вкладчиков под предлогом выплаты высоких процентов. В дальнейшем полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. "В настоящий момент с заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действиях в полицию обратились 70 человек. По предварительным подсчетам, общий ущерб может превышать 300 млн рублей", - отметила она.

В ходе обысков изъяты документация, оргтехника и другие предметы, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемой. 

Теги:
РоссияКировская область
© Информационное агентство ТАСС
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