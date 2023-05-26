В Астрахани после ДТП госпитализировали двух детей

Возбуждено дело об административном правонарушении

АСТРАХАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. В центре Астрахани на пересечении улиц Кирова и Богдана Хмельницкого произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия госпитализировали двух девочек 10 и 11 лет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе УМВД России по региону.

"26 мая на пересечении улиц Кирова и Богдана Хмельницкого водитель автомобиля марки Mercedes, мужчина 1991 года рождения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки LADA под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки Mercedes - девочки 2013 и 2012 годов рождения были госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщил собеседник агентства.

Астраханской Госавтоинспекцией возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", добавили в ведомстве.