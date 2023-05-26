Экс-глава Ростовского облсуда Золотарева подозревается в семи эпизодах крупных взяток

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что ее дело может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента региона Андрея Рощевского

ТАСС, 26 мая. Следователи СК подозревают председателя Ростовского областного суда в отставке Елену Золотареву в получении семи крупных взяток. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской квалификационной коллегии судей (ВККС).

"Сегодня ВККС рассмотрела представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Золотаревой Елены Анатольевны по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (четыре эпизода), пп. "а", "в" ч. 5 статьи 290 (два эпизода), п. "в" ч. 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере)", - сообщили в ВККС, не уточнив, чем завершилось рассмотрение.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы ранее арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он был задержан на территории Ростовской области, в операции по его задержанию принимали участие сотрудники ФСБ.

По данным газеты "Коммерсантъ", у следствия могут возникнуть претензии еще к нескольким судьям региона. Как отмечало издание, за вознаграждения эти судьи изменяли фигурантам уголовных дел меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей и выносили мягкие приговоры.