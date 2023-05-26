В ДТП в Кировской области пострадали семь человек

Столкновение двух машин произошло на Слободском тракте

КИРОВ, 26 мая. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на Слободском тракте в Кировской области, в результате пострадали семь человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Сегодня в 14:30 в Кирове на 10-м км автодороги "Слободской тракт" произошло столкновение автомобилей Lada Vesta и Toyota Corolla. В результате происшествия семь человек получили травмы: водитель и пассажир автомобиля Lada Vesta, а также водитель и четыре пассажира Toyota", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.