ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области

В оперативных службах региона сообщили, что огонь вели, предположительно, из РСЗО HIMARS

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли сельхозпредприятие в Пологовском районе Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 14:06 мск обстрелу со стороны киевского режима подверглось сельскохозяйственное предприятие "40 лет - Агро" в населенном пункте Смирново Пологовского района. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS", - сказали в оперативных службах.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.