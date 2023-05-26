26 мая, 14:02
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области

В оперативных службах региона сообщили, что огонь вели, предположительно, из РСЗО HIMARS

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли сельхозпредприятие в Пологовском районе Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В 14:06 мск обстрелу со стороны киевского режима подверглось сельскохозяйственное предприятие "40 лет - Агро" в населенном пункте Смирново Пологовского района. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS", - сказали в оперативных службах.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. 

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