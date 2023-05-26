Жителя Дагестана приговорили к 17 годам колонии за убийство предпринимателя

Обвиняемый планировал овладеть принадлежащим бизнесмену недвижимым имуществом

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Жителя Дагестана приговорили к 17 годам колонии за убийство руководителя коммерческой организации. Обвиняемый планировал овладеть принадлежащим бизнесмену недвижимым имуществом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия установлено, что в январе 2022 года мужчина в составе организованной группы совершил убийство учредителя общества с ограниченной ответственностью из корыстных побуждений, выразившихся в желании получить возможность распоряжаться частью незаконно полученного недвижимого имущества коммерческой организации.