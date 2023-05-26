В Подмосковье полицейские со стрельбой задержали пытавшегося убить жену мужчину

Злоумышленником оказался 39-летний местный житель

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции открыли стрельбу для задержания мужчины, который ножом ранил жену у одного их магазинов в подмосковном селе Дарна. Он кидался на похожих, а при задержании оказал сопротивление полицейским, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина у магазина наносит удары ножом женщине. Прибыв на место, сотрудники обнаружили женщину с множественными ножевыми ранениями, а также мужчину, кидающегося с ножом на прохожих. "На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал. Замахнувшись ножом, он побежал к правоохранителям, после чего один из полицейских применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу", - сказал собеседник агентства.

Злоумышленником оказался 39-летний местный житель. "Задержанный и пострадавшая госпитализированы. Впоследствии было установлено, что женщина является женой напавшего", - добавили в главке.