В ауле Ходзь в Адыгее дождевой паводок подтопил дома

Глава региона Мурат Кумпилов выехал на место ЧС для оценки ситуации и координации работы служб

МАЙКОП, 26 мая. /ТАСС/. Домовладения жителей аула Ходзь Кошехабльского района республики оказались подтопленными в результате сильного ливня в пятницу, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"Сегодня в ауле Ходзь в результате дождевого паводка оказались подтоплены домовладения, вода зашла во дворы жителей. Оперативные службы уже направили людей и технику для помощи пострадавшим", - написал он, уточнив, что лично выехал на место ЧС для оценки ситуации и координации работы служб.

Вода продолжает стремительно поступать в придомовые территории и на приусадебные участки ходзинцев, уточнил в своем Telegram-канале глава Кошехабльского района Заур Хамирзов.

В ауле Ходь проживает более 3 тыс. человек. По количеству подтопленных домов пока информации нет.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с. Штормовое предупреждение объявлено до воскресенья.