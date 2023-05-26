Атака БПЛА в Краснодаре и расширение перечня параллельного импорта. Главное за 26 мая

Атака БПЛА в Краснодаре

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об атаке двух беспилотников в Краснодаре. Офисное здание и жилой дом получили повреждения, жертв нет.

Губернатор сообщил, что людям окажут помощь в восстановлении поврежденного жилья.

Расширение перечня параллельного импорта

Минпромторг расширит перечень параллельного импорта контактными линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb в течение двух недель.

В ведомстве заявили, что в дальнейшем, при сохранении официальных поставок, продукция может быть исключена из перечня.

Возобновление приема заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

Прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов возобновят с 1 июня. Его приостановили 2 февраля в связи с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк документа.

Выдвижение ВС Сербии к границе с Косовом и Метохией

Вооруженные силы Сербии в соответствии с приказом президента республики Александара Вучича переведены в состояние повышенной боевой готовности. Глава государства дал приказ ВС в срочном порядке выдвинуться к границе с Косовом и Метохией.

Встреча Сергея Лаврова и Ли Хуэя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. Глава МИД России выразил признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, а также подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта.