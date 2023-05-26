В Ростове-на-Дону из-за непогоды оказались повалены деревья и подтоплены дома

Всего подтоплено пять частных домов и подъезд одного многоквартирного дома, упало восемь деревьев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Пять частных домовладений подтоплено в результате прошедшего в Ростове-на-Дону сильного дождя с крупным градом. После непогоды в городе повалено восемь деревьев, сообщил в пятницу глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"На западную, северную часть города и [микрорайон] Военвед обрушился сильный дождь с градом. Размер града достигал диаметром до 2 см. Упало восемь деревьев. Подтоплено пять частных домовладений и подъезд одного многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале.

Логвиненко уточнил, что в результате разгула стихии пострадавших нет. Коммунальные службы районов обследуют крыши многоквартирных домов на предмет их повреждения градом. Риск повторного выпадения обильных осадков с градом сохраняется. Горожанам рекомендовано воздержаться от передвижения по городу.

Как сообщал ранее корреспондент ТАСС, в результате непогоды было парализовано движение транспорта на крупных улицах.