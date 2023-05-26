В Ивановской области вынесли приговор женщине, убившей новорожденную дочь

Жительницу Кинешмы осудили на два года лишения свободы в колонии-поселении

ТАСС, 26 мая. Кинешемский городской суд Ивановской области приговорил 38-летнюю жительницу Кинешмы, которая в феврале 2023 года убила свою новорожденную дочь, к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой наказания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания фигурантке отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала о том, что в ночь на 27 февраля женщина, у которой уже есть двое несовершеннолетних детей, родила в ванной комнате девочку, которая была незапланированным ребенком. Некоторое время она продержала новорожденную в воде, после чего спрятала тело в морозильной камере, а затем, упаковав в несколько пакетов, вынесла в овраг в районе улицы Алексеевской. Днем 28 февраля пакет с телом ребенка обнаружили случайные прохожие, о чем сообщили в полицию.