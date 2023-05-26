Трое обвиняемых в вымогательстве у Канделаки и ее мужа в суде признали вину и извинились

Прокурор ранее попросил назначить каждому из подсудимых по восемь лет лишения свободы

МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Трое обвиняемых в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко попросили прощения у потерпевших. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Хамовнического суда Москвы, где рассматривается это уголовное дело.

"Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном и хочу попросить прощения у Василия Юрьевича и его супруги. Прошу вас при вынесении приговора учесть мое признание вины", - сказал в последнем слове Евгений Москвин. Аналогичная позиция содержалась в словах Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко. Последний также упомянул, что в ходе следствия Бровко сообщили об их раскаянии, и тот их простил. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен в 12:00 мск 29 мая.

Ранее прокурор попросил назначить каждому из подсудимых по восемь лет лишения свободы.

Согласно фабуле обвинения, подсудимые в 2020 году объединились для вымогательства денег у публичных персон, для чего приобрели Telegram-каналы "Проект "Сканер" и Riddle, распределив полномочия и занявшись размещением порочащих публикаций и вымогательством денег за их удаление. Так, обвиняемые опубликовали информацию, порочащую честь директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко и его жены Тины Канделаки. Помощник Бровко обратился к администраторам каналов с просьбой удалить порочащие публикации. В ответ поступило требование уплатить 280 тыс. рублей, в противном случае обвиняемыми была высказана угроза продолжить порочащие публикации.

Бровко первоначально согласился уплатить 280 тыс. рублей, но и после этого порочащие публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.