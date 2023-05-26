Число заразившихся кишечной инфекцией в ресторане в Свердловской области выросло до 24

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стала сальмонелла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в ресторане японской кухни в Тавде Свердловской области выросло до 24 человек. Возбудителем инфекции стала сальмонелла, сообщили в пресс-службе управления регионального Роспотребнадзора в пятницу.

"Ирбитский отдел управления Роспотребнадзора расследует случаи острой кишечной инфекции среди клиентов и персонала ресторана японской кухни "Хотей" в Тавде. На данный момент зарегистрированы 24 пострадавших - 23 клиента и 1 сотрудник. Лабораторно установлен возбудитель инфекции - сальмонелла", - говорится в сообщении с уточнением, что заболевание было выявлено у 7 человек, остальные пробы находятся в работе.

Как уточнили в пресс-службе, в заведении были зафиксированы санитарно-эпидемиологические нарушения. В частности, неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования, отсутствие контроля за температурой в холодильнике и допуск к работе сотрудников без данных медицинского осмотра. Деятельность ресторана приостановлена.

Ранее в пресс-службе сообщили о выявлении заражения острой кишечной инфекцией у пяти клиентов ресторана японской кухни в Тавде.