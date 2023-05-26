В Красноярске произошел пожар в автосалоне

По предварительной информации, площадь возгорания составляет почти 700 кв. м

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Здание автосалона загорелось в Красноярске. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 700 кв. м, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Красноярске горит здание автосалона. Предварительная площадь пожара составила около 700 кв. м. Открытого горения нет. Дымит крыша", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, сейчас спасатели пытаются вскрыть крышу, чтобы понять, откуда идет дым. "Пострадавших нет. На месте работает 12 единиц техники и около 40 человек личного состава", - пояснили в МЧС. Также на месте находятся сотрудники полиции. Они осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают беспрепятственный проезд специализированной техники.