Детского тренера из Мурманска осудили на 21 год колонии за изнасилование воспитанницы

Мужчина также выплатит девушке 1,5 млн рублей за моральный вред, а после освобождения он не сможет работать в организациях, связанных с обучением или воспитанием детей, в течение 20 лет

МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Мурманска осудил на 21 год колонии строгого режима детского тренера мурманской спортивной школы, которого обвинили в развращении, истязании и изнасиловании 13-летней воспитанницы в 2013 году. При этом он использовал несовершеннолетнюю девушку для съемки порнографических материалов, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Ленинским судом постановлен приговор в отношении тренера детско-юношеской спортивной школы. Мужчина 1972 года рождения признан виновным в совершении преступлений, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

При этом после освобождения из колонии он еще 20 лет не сможет работать в организациях, связанных с обучением или воспитанием детей. Также его обязали возместить девушке 1,5 млн рублей за моральный вред.

В общей сложности тренера из Мурманска осудили по шести статьям УК РФ: за развратные действия; иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния; изнасилование; половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; истязание и использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщали в СК РФ, в декабре 2021 года детского тренера из Мурманска заключили под стражу, обвинив в развратных действиях в отношении его 13-летней воспитанницы, которые он совершал с 2013-го по 2014 год. Свою вину он отрицал.