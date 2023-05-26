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Военная операция на Украине

В ДНР будут судить военнослужащего ВСУ по делу об убийстве семи мирных жителей Мариуполя

По версии следствия, преступления совершены в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Тарана, которого обвиняют в убийстве семи мирных жителей Мариуполя. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Ивана Тарана", - сообщили в прокуратуре. Ему инкриминирую покушение на убийство и убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны.

По версии следствия, преступления совершены в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года в Мариуполе. По приказу командиров он застрелил четверых мирных граждан, в доме которых находился. Трое из них погибли, еще одна женщина притворилась мертвой, что позволило ей выжить.

"После этого Таран, находясь на территории частного домовладения по улице Доменная, обнаружив двух невооруженных и не участвующих в вооруженном конфликте мирных жителей, продолжая выполнять незаконный приказ командования, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в голову каждого из потерпевших, от полученных ранений мать и сын скончались на месте преступления", - добавили в прокуратуре. Позже на улице рядом с домом обвиняемый вместе с сослуживцем Яном Даниловым застрелил двух проезжавших на велосипедах мужчин. От полученных ранений они скончались на месте.

Уголовное дело в отношении Данилова также находится на рассмотрении суда. 

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