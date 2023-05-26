В Адыгее ввели режим ЧС в ауле Ходзь из-за паводка

По предварительной информации, на данный момент подтоплены более 100 придомовых территорий и частных домовладений

МАЙКОП, 26 мая. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС муниципального характера в ауле Ходзь Кошехабльского района Адыгеи, где в пятницу дождевым паводком подтопило 100 придомовых территорий и частных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"Работаем в Ходзе - на месте ЧС. Ситуация в населенном пункте сложилась непростая, но контролируемая. Главное, что никто из жителей не пострадал. К ликвидации последствий подтопления привлечены десятки человек, 20 единиц техники. Вводим режим ЧС муниципального характера", - написал он.

По предварительной информации, на данный момент подтоплены более 100 придомовых территорий и частных домовладений. Все дома уцелели, разрушена одна хозпостройка. Пункты временного размещения не требуются, уровень воды уже падает и вода уходит из домовладений. Работает комиссия по оценке ущерба, уточнил Кумпилов.

"Мы неоднократно сталкивались с ударами стихии, алгоритм действий отработан. Поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия паводка и оценить нанесенный ущерб. Никто не останется с бедой один на один: комиссия зайдет в каждый дом к каждому жителю, узнаем потребности людей и окажем им помощь", - пояснил глава региона.

Руководитель региона добавил, что сразу после ликвидации ЧС будет проведено рабочее совещание для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Власти подойдут к решению задачи комплексно, учитывая и организационные меры, и технические, включая замену ливневой и водоотводной канализации.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено до воскресенья.