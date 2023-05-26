Суд в Туле арестовал мать, обвиняемую в убийстве двухмесячной дочери

Девушка задушила ребенка из-за непрекращающегося плача

ТАСС, 26 мая. Суд по ходатайству следствия вынес решение об аресте 20-летней жительницы Тулы, обвиняемой в убийстве двухмесячной дочери. Девушка задушила ребенка из-за непрекращающегося плача, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемой 2002 года рождения меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Днем 23 мая 20-летняя девушка, пытаясь успокоить плачущую двухмесячную дочь, закрыла ей рукой рот и нос, перекрыв тем самым дыхательные пути ребенка. В результате этих действий девочка умерла на месте происшествия. "По уголовному делу продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в ведомстве.