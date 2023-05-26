В Румынии задержали 28 человек по подозрению в перевозке незаконных мигрантов

По данным Европола, преступная сеть состояла из двух групп, одна из которых занималась непосредственно транспортировкой, а вторая - поиском мигрантов в Турции, которых затем незаконно перевозили в Германию

ГААГА, 26 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Румынии задержали 28 человек, которые подозреваются в причастности к транспортировке незаконных мигрантов в опасных условиях, в частности, в закрытых грузовиках и мини-фургонах. Об этом сообщило в пятницу Европейское полицейское агентство (Европол), оказавшее поддержку в проведении операции.

"В ходе операции были обысканы 29 объектов в Румынии и задержаны 28 человек", - отмечается в пресс-релизе организации.

Преступная сеть состояла из двух групп, одна из которых занималась непосредственно транспортировкой, а вторая - поиском мигрантов в Турции, которых затем незаконно перевозили в Германию через Болгарию, Румынию, Венгрию и Чехию.

"Их деятельность представляла большую опасность для жизни и здоровья мигрантов, - подчеркнули в Европоле. - В нескольких недавних инцидентах взрослые и дети были найдены задохнувшимися в тайных отделениях, куда они помещались во время транспортировки".