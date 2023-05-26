Экс-начальника отдела полиции под Калининградом и его заместителя осудили за взятки

Светлогорский городской суд приговорил их к восьми и трем годам и восьми месяцам лишения свободы

КАЛИНИНГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Светлогорский городской суд в Калининградской области приговорил экс-начальника отдела полиции межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский" Анатолия Семашко и его бывшего заместителя Эдуарда Калтырина к 8 и 3 годам и восьми месяцам лишения свободы за взятку и превышение должностных полномочий. Об этом сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский" Анатолию Семашко. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. "а", п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его подчиненный - бывший заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу Эдуард Калтырин - признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Анатолию Семашко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 10,5 млн рублей. Семашко лишен специального звания полковник полиции, ему запрещено в течение шести лет после освобождения из мест лишения свободы занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Эдуарду Калтырину суд назначил наказание в виде 3 лет и восьми месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, он лишен специального звания майор полиции. В качестве дополнительного наказания ему запрещено в течение двух лет после отбытия наказания в виде лишения свободы занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Преступная деятельность осужденных выявлена и задокументирована региональным управлением ФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Калининградской области. Следствием и судом установлено, что 16 февраля 2021 года Калтырин на побережье Балтийского моря в районе поселка Янтарный обнаружил автомобиль с прицепом, на котором была установлена моторная лодка с оборудованием для незаконной добычи янтаря. По указанию Семашко он подложил в моторную лодку около 340 граммов янтаря с целью незаконного привлечения владельца лодки к административной ответственности за его самовольную добычу. На место были вызваны полицейские, которые зафиксировали правонарушение и изъяли автомобиль и моторную лодку.

Затем Семашко, Калтырин, а также бывший начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу Денис Дудаш, уже приговоренный судом, вызвали владельца лодки и автомобиля в отдел полиции, где под угрозой привлечения к административной ответственности вынудили его передать им рукописную доверенность на указанную лодку, выписанную на третье лицо. Кроме того, в феврале-марте 2021 года Семашко и Дудаш дважды через посредника получили от шестерых человек, занимавшихся незаконной добычей янтаря в море, взятки по 175 тыс. рублей взамен на общее покровительство.

На стадии следствия Семашко от дачи показаний отказался, его подчиненный вину в превышении должностных полномочий признал, сообщив следствию, что действовал по указанию начальника. Однако в ходе судебного заседания Калтырин отказался признать вину в инкриминируемом преступлении.