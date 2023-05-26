26 мая, 17:23,
обновлено 26 мая, 17:31
Военная операция на Украине

Новая Каховка осталась без электричества в результате украинского обстрела

Администрация Новокаховского городского округа сообщила, что также нарушено водоснабжение

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Город Новая Каховка в Херсонской области остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских силовиков, нарушено водоснабжение. Об этом сообщила в пятницу вечером администрация Новокаховского городского округа.

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"В Новой Каховке в результате украинского артиллерийского удара город остался без электроснабжения. Обстрелом повреждены линии электропередачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

В результате украинского артиллерийского обстрела жители Новой Каховки остались без круглосуточного водоснабжения. Городским водоканалом обеспечивается почасовая подача воды, сообщают власти. 

Теги:
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