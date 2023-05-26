В Лабинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за подтопления 37 домовладений

Под удар стихии также попали 77 придомовых территорий

ТАСС, 26 мая. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в четырех поселениях Лабинского района Краснодарского края из-за подтопления 37 домовладений и 77 придомовых территорий, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба края.

"На территории четырех поселений муниципалитета ввели режим ЧС: Лабинское городское поселение - подтоплены 25 частных домовладений и 55 придомовых территорий; Владимировское сельское поселение - подтоплены 1 частное домовладение и 22 придомовые территории; Вознесенское сельское поселение - в хуторе Северный вышла из берегов река Грязнуха, подтоплено 11 домовладений, из них 6 нежилых, жители от эвакуации отказались; Зассовское сельское поселение - из берегов вышел Ерастов ручей. Подтопленных домовладений нет", - говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае продлили до 28 мая штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, ожидаются подъемы уровня воды в реках в ряде районов региона. Сильный дождь прошел в разных районах Краснодара в первой половине дня в пятницу, как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по краю, проезжие части дорог оказались подтоплены, над устранением последствий работают муниципальные службы.