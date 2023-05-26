В Чехии задержали виновного в крупнейшем в истории республики лесном пожаре

По данным следствия, ущерб от действий 36-летнего мужчины составил как минимум €10,5 млн

ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Виновный в крупнейшем в современной истории Чехии лесном пожаре задержан полицией, ему предъявлены обвинения по двум статьям национального Уголовного кодекса - "создание общественной угрозы" и "порча чужого имущества". Об этом сообщил в пятницу новостной портал iDNES.

Следствие установило, что задержанный летом 2022 года виновен в пожаре на северо-западе страны в национальном парке "Чешская Швейцария", ущерб от которого составил как минимум 250 млн крон (примерно €10,5 млн). Речь идет о 36-летнем мужчине по имени Иржи, который в прошлом был охранником-добровольцем данной заповедной зоны, находящейся под специальной охраной закона.

Обвиняемый в поджоге парка, согласно порталу, несколько недель назад пришел в полицию с повинной и признался в содеянном. Затем он был направлен на лечение в одну из психиатрических больниц, после выписки из которой был задержан.

Полиция установила, что поджигатель устроил еще несколько более мелких пожаров в апреле текущего года, сумма ущерба от которых составила около 20 млн крон (€950 тыс.). В прошлом месяце с перерывами в несколько дней он поджог дом отдыха и еще несколько строений, расположенных в лесах гористой местности на северо-западе Чешской Республики. В случаи признания его вины судом, ему грозит до 15 лет заключения.

Национальный парк "Чешская Швейцария" находится на границе республики с Германией. Пожар там вспыхнул в ночь на 24 июля 2022 года и постепенно охватил площадь более одной 1 тыс. га. Борьба с огнем продолжалась 20 дней. В тушении пожара были задействованы, помимо чешских пожарных, их коллеги из Италии, Польши, Словакии, ФРГ, Швеции.