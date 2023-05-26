В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе

В целях безопасности работников офисов, которые находятся рядом со складом, эвакуировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Пожар на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС РФ по Ростовской области.

"В 20:23 мск пожар ликвидирован на площади 800 кв. м", - сказали в ведомстве.

Информация о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова в экстренные службы поступила в 15:27 мск. Площадь пожара по прибытии спасателей составляла 400 кв. м, затем увеличилась вдвое, сохранялась угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Борьбу с пожаром вели более 90 человек и свыше 20 единиц техники. В 17:45 пожар был локализован на площади 800 кв. м, в 18:00 ликвидировано открытое горение.

Движение в районе ЧП на время тушения пожара было перекрыто - от переулка Технологического до переулка Радиаторного. В целях безопасности работников офисов, которые находятся рядом со складом, эвакуировали.