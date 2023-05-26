В Петербурге арестовали трех иностранцев за истязание учеников подпольной исламской школы

Их взяли под стражу до 23 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу трех иностранцев - граждан Азербайджана, Таджикистана и Турции - по обвинению в истязании четырех несовершеннолетних воспитанников нелегальной частной исламской школы. Об этом сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Республики Таджикистан Шарофиддину Рахматову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более малолетних группой лиц). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 23 июля", - говорится в сообщении. На тот же срок суд отправил в СИЗО гражданина Азербайджана Фазли Агаева и гражданина Турции Шабана Динчера, им предъявлено аналогичное обвинение.

Фигуранты были задержаны в среду, в тот же день суд оштрафовал каждого из них на 30 тыс. рублей с административным выдворением из России за миссионерскую деятельность без необходимых для этого документов (ст. 5.26 КоАП РФ). Как тогда пояснили на заседании сами иностранцы, они прибыли в Россию в 2022 году по визе, которую получили на один год для работы. В арендованной квартире на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта они организовали исламские курсы. Их воспитанниками были, в том числе дети проживающие в этой квартире, а также те, которых приводили родители (среди них приезжие из Казахстана и Узбекистана). Из протокола следовало, что задержанные вовлекали несовершеннолетних в число участников религиозного течения "Сулейманджилар" (объединяет последователей турецкого проповедника XX века Сулеймана Хильми Тунахана, в России не зарегистрировано).

В четверг всем троим предъявили обвинения уже по уголовной статье об истязании. Как полагает следствие, Динчер, Рахматов и Агаев из личной неприязни, умышленно и систематически наносили побои, а также высказывали оскорбления четырем несовершеннолетним воспитанникам. О случившемся следователям стало известно во вторник - тогда они организовали проверку после обращения в больницу с раной одного из детей, 10-летнего мальчика. Тогда удалось установить еще трех учеников подпольной школы, к которым применяли насилие.

Как уточнили в пресс-службе судов, Рахматов и Динчер признали вину в содеянном, Агаев давать показания по существу обвинения отказался.