Мужчина пострадал при обстреле Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадавшему оказана помощь

БЕЛГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Мужчина получил травмы головы и ноги при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение", - проинформировал глава региона.

По его словам, в Шебекине осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы у шести легковых автомобилей, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода.

В селе Безлюдовка повреждена линия электропередачи. Без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. "Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается", - добавил губернатор.