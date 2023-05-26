Два сотрудника чешской АЭС "Темелин" погибли при работах на теплосети

Полиция и инспекция безопасности труда устанавливают причины происшествия

ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Два сотрудника расположенной на юге Чехии АЭС "Темелин" погибли в пятницу во время проведения работ на теплосети. Об этом сообщил новостной портал iDNES.

По его сведениям, ЧП произошло у села Нова-Весь. Работники выехали за территорию станции для проведения работ по проветриванию трубопровода возводимой системы теплосети, которая будет подавать населению вырабатываемое АЭС тепло.

Причины их гибели расследует полиция и инспекция безопасности труда.

Ведущий от АЭС "Темелин" трубопровод теплосети начал строиться четыре года назад. Поставки тепла в населенные пункты должно начаться в конце сентября - начале октября текущего года. На полную мощность, согласно данным портала, система будет выведена в будущем году.