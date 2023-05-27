В Приморье неизвестный устроил стрельбу на заправке

Он повредил торговый павильон

ТАСС, 27 мая. В Приморском крае на заправке на трассе Хабаровск - Владивосток неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Днем 27 мая 2023 года на 721-м км автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток на территории вблизи объектов питания и заправки автотранспорта неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета, в результате которых поврежден торговый павильон", - говорится в сообщении.

Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента с применением оружия. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехали сотрудники надзорного ведомства.