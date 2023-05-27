На Кубани остаются подтопленными 147 дворов

На реках наблюдается спад уровня воды

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Почти 150 приусадебных участков и 21 жилой дом остаются подтопленными в Краснодарском крае. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

"Всего остается подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах 147 приусадебных участков, в том числе 21 жилой дом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что освобождено от воды 29 домовладений, 99 приусадебных участков в Лабинском, Кущевском, Новокубанском районах.

Также отмечается, что на реках наблюдается спад уровня воды, а осадки на территории Краснодарского края не регистрируются.

В пятницу режим ЧС из-за подтопления 37 домовладений и 77 придомовых территорий был введен в четырех поселениях Лабинского района: Лабинском городском поселении, Владимировском, Вознесенском и Зассовском сельских поселениях.