В Свердловской области потушили 11 природных пожаров на площади 5,2 тыс. га

Продолжают действовать 20 возгораний на площади 14,3 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 11 природных пожаров на площади 5,2 тыс. га за прошедшие сутки в Свердловской области. Продолжают действовать 20 возгораний на площади 14,3 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в субботу.

"Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за 26 мая удалось ликвидировать 11 природных пожаров на общей площади 5,2 тыс. га. <…> 27 мая в Свердловской области действует 20 пожаров на общей площади 14,3 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки были потушены возгорания в Гагаринском, Шалинском, Верхотурском и Тугулымском городских округах, а также в ЗАТО Свободный. Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 120 единиц техники, работает спецавиация.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.