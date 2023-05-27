В Тюменской области на площади более 1,4 тыс. га действуют природные пожары

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали 14 природных пожаров, из которых 3 лесных и 11 ландшафтных

ТАСС, 27 мая. Лесные и ландшафтные пожары на площади 535,7 га и 927 га соответственно действуют в Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона в субботу.

"По данным на утро 27 мая, на территории Тюменской области действуют девять лесных пожаров на площади 535,7 га, из них четыре локализовано на площади 243,1 га. Кроме того, действуют шесть ландшафтных пожаров на общей площади 927 га, из них в стадии локализации - три пожара на площади 187 га", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 14 природных пожаров, из которых 3 лесных и 11 ландшафтных. Тушением занимались 513 человек, использовалось 110 единиц техники и 3 вертолета.

В Тюменской области действует режим ЧС, гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.