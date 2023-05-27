27 мая, 06:32
Лесные пожары в России

В Тюменской области на площади более 1,4 тыс. га действуют природные пожары

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали 14 природных пожаров, из которых 3 лесных и 11 ландшафтных

ТАСС, 27 мая. Лесные и ландшафтные пожары на площади 535,7 га и 927 га соответственно действуют в Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона в субботу.

"По данным на утро 27 мая, на территории Тюменской области действуют девять лесных пожаров на площади 535,7 га, из них четыре локализовано на площади 243,1 га. Кроме того, действуют шесть ландшафтных пожаров на общей площади 927 га, из них в стадии локализации - три пожара на площади 187 га", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 14 природных пожаров, из которых 3 лесных и 11 ландшафтных. Тушением занимались 513 человек, использовалось 110 единиц техники и 3 вертолета.

В Тюменской области действует режим ЧС, гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация