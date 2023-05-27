В Псковской области произошел взрыв

В результате происшествия повреждено административное здание нефтепровода

ПСКОВ, 27 мая. /ТАСС/. В Невельском районе Псковской области в субботу утром произошел взрыв. В результате повреждено административное здание нефтепровода, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате атаки двух беспилотников.

"Предварительно, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы по итогам работы оперативной группы", - написал губернатор.

Деревня Литвиново в Невельском районе региона находится недалеко от границы с Белоруссией. Расстояние от Пскова до Литвиново - около 250 км по дороге.