В Адыгее дождевой паводок подтопил 350 приусадебных участков

В подтопленных домовладениях проживают 1 418 человек, из них 178 - дети

МАЙКОП, 27 мая. /ТАСС/. Дождевой паводок, произошедший в пятницу в ауле Ходзь Кошехабльского района Адыгеи, подтопил 350 приусадебных участков, в 10 из которых вода зашла в дома. Об этом ТАСС сообщили в субботу в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

"По информации на утро субботы, в Ходзе в результате метеорологического явления, связанного с выпадением осадков в виде дождя, подтоплены 350 приусадебных участков, в 10 из которых вода зашла в дома. В подтопленных домовладениях проживают 1 418 человек, из них 178 - дети. Эвакуация населения не проводилась", - сказали в комитете.

В комитете уточнили, что дальнейшей угрозы подтопления нет, уровень воды продолжает снижаться. На месте работает комиссия по выявлению причиненного ущерба. Ситуацию держит на личном контроле глава республики Мурат Кумпилов, который накануне побывал на месте происшествия и поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия паводка и оценить нанесенный ущерб.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, работы ведутся с раннего утра, в аул стянута спецтехника. Пострадавшему из-за подтопления населению оказывается вся необходимая помощь, в том числе организована работа по откачке воды с приусадебных участков, прочистке водоотводных каналов. Для отвода воды и подсыпки привлечена инженерная техника. Работу спасателей на месте координирует руководитель ГУ МЧС России по Адыгее Станислав Илющенко.

Ранее сообщалось, что власти ввели режим ЧС муниципального характера в ауле Ходзь, где в пятницу дождевым паводком подтопило 100 придомовых территорий и частных домов.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с. Штормовое предупреждение объявлено до воскресенья.