Число пострадавших при ударах ВСУ 26 мая по Донецку возросло до шести

Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что ранения также получили двое мужчин 1949 и 1973 годов рождения

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Двое жителей Донецка получили ранения в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне. Об этом в субботу сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате вчерашнего обстрела института НИИВЭ в Калининском районе города. По уточненным данным, ранения также получили двое мужчин 1949 и 1973 годов рождения", - написал мэр в Telegram-канале.

Таким образом, число пострадавших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ в пятницу достигло шести, ранее сообщалось четырех раненых.