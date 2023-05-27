В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали последствия непогоды

Спасатели откачали 1 340 л воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Последствия сильного дождя с градом, прошедшего в пятницу в Ростове-на-Дону, ликвидированы. Об этом в субботу сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

"Оперативные меры позволили к утру 27 мая полностью ликвидировать последствия всех происшествий. <...> За время дождя <...> от ростовчан поступило 23 сообщения: 13 - о подтоплениях, 10 - о падениях деревьев и крупных веток. <...> Всего к ликвидации последствий прохождения комплекса метеоявлений были привлечены 726 человек и 343 единицы техники", - написал Логвиненко.

По его словам, спасатели откачали 1 340 л воды.

Накануне в Ростове-на-Дону прошел дождь с градом, выпало более 20 мм осадков. Движение транспорта оказалось парализовано на нескольких крупных улицах. Уровень воды на участках дорог достигал почти 1 м.

В субботу утром в Ростове-на-Дону температура воздуха составляет плюс 19 градусов. Осадки в областном центре прекратились.