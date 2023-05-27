27 мая, 07:33,
обновлено 27 мая, 08:24
Военная операция на Украине

ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО

Погиб один человек

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу Волноваху из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив три ракеты. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В 09:30 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Волноваха, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.

В результате обстрела один человек погиб. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 мая по состоянию на 11:00 мск поступила информация о жертвах среди гражданских лиц. Населенный пункт Волноваха, переулок Майский, 7, погибла женщина 1951 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (11:14 мск) - появилась информация о погибшем и пострадавшем. 

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