В Херсонской области обнаружили тайник с оружием и снаряжением ВСУ

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили оборудованный тайник с оружием, боеприпасами и снаряжением ВСУ в селе Балашово Ивановского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции при проверке оперативной информации изъяли у жителя села Балашово из незаконного оборота оружие, боеприпасы и снаряжение ВСУ. В нежилой постройке в его дворе полицейские обнаружили зарытый в землю мешок с автоматом АК-74, 30 патронами калибра 5,45 мм, бронежилетом, трудовой книжкой и копией паспорта гражданина Украины, книгой War.ru и комплектами формы ВСУ", - отмечается в сообщении.

По словам 43-летнего мужчины, оружие, боеприпасы и снаряжение он обнаружил в феврале 2022 года в здании школы, перенес к себе во двор и спрятал, собираясь использовать найденное для самообороны.

Содержимое тайника было передано в комнату хранения территориального отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.