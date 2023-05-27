Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО Грозного

Возле СИЗО собрались жители региона

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по указанию спецслужб Украины, доставили в субботу в СИЗО в Грозный.

Возле СИЗО собрались жители региона, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что по решению председателя СК России уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.