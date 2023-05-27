Полицейские изъяли в схроне в ЛНР порядка 15 тыс. патронов и натовское вооружение

По информации МВД республики, речь идет о поселке Щедрищево, где ранее дислоцировались ВСУ

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Луганской Народной Республике при обследовании бывшего места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Щедрищево, входящего в состав Северодонецка, обнаружили и изъяли порядка 15 тыс. патронов, огнеметы и вооружение производства стран - участниц НАТО. Об этом в субботу сообщили в отделе информации и общественных связей МВД по ЛНР.

"При проведении комплекса специальных мероприятий в лесном массиве поселка Щедрищево был обнаружен схрон, в котором находились порядка 15 тыс. патронов различного калибра, 36 гранат РГН и 20 гранат Ф-1 с запалами, 6 зарядов к РПГ-7 и 6 пороховых зарядов к РПГ-7, миномет калибра 120 мм, 14 снарядов калибра 152 мм, 8 снарядов к гранатомету СПГ-9, 3 гранатомета РПГ-22, гранатомет РПГ-26, 2 огнемета МРО-А "Бородач", 2 огнемета РПО-А "Шмель", пулемет Калашникова ПКТ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по республике.

Отмечается, что правоохранители также изъяли из схрона иностранное вооружение: "600 патронов калибра 7,62 на 51 мм натовского образца, 11 американских снарядов М433 калибра 40 мм и гранату американского производства М-67".

Правоохранители продолжают обследовать бывшие места дислокации подразделений ВСУ на территориях республики, освобожденных в ходе специальной военной операции, подчеркнули в ведомстве.