27 мая, 08:17

В Пермском крае в служебном кабинете обнаружили тело сотрудника полиции

Проводится проверка

ТАСС, 27 мая. Тело сотрудника полиции нашли в одном из служебных кабинетов в Горнозаводске в Пермском крае, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД в субботу.

"26 мая в Горнозаводске в одном из служебных кабинетов обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - сообщила собеседница агентства.

В субботу Telegram-канал Baza сообщил о гибели начальника ГИБДД Горнозаводского района и обнаружении в его служебном кабинете предсмертной записки. 

Теги:
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