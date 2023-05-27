ВСУ обстреляли Володарское из РСЗО

Тип РСЗО не уточняется

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу населенный пункт Володарское из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 09:20 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Володарское, выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется.