27 мая, 08:58,
обновлено 27 мая, 09:02
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Володарское из РСЗО

Тип РСЗО не уточняется

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу населенный пункт Володарское из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В 09:20 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Володарское, выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. 

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