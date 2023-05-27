27 мая, 09:08

В Крыму из-за дождей подтопило 16 домов

На данный момент от воды освобождено 22 дома и 16 приусадебных участков

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Сильные дожди стали причиной подтопления 16 домов и 30 приусадебных участков в трех муниципалитетах Республики Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в субботу министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

"В результате выпадения осадков на территории трех муниципальных образований в трех населенных пунктах (село Кленовка, Симферопольского района, село Новожиловка Белогорского района, село Владимирово Красногвардейского района) произошли подтопления 16 домов и 30 придомовых территорий", - написал Садаклиев.

Он уточнил, что на данный момент от воды освобождено 22 дома и 16 приусадебных участков.

"Для ликвидации последствий подтопления на месте работает администрация ОМСУ (органы местного самоуправления - прим. ТАСС), коммунальные службы. Пострадавших нет. Расселение не требуется. Всего для ликвидации последствий привлечено от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пять человек и две единицы техники", - отметил он. 

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