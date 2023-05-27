Жительницу Шебекина госпитализировали после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что она перенесла стресс

ТАСС, 27 мая. Жительницу Шебекина Белгородской области доставили в центральную районную больницу. Она перенесла стресс во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ город Шебекино. Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в здании ледовой арены. Также повреждена дорога на парковке и пешеходный мост. В приграничном городе продолжается подворовой обход, добавил Гладков.