В Сургуте арестовали подозреваемого в убийстве мужчины возле кафе

Он пробудет под стражей до 24 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа отправил под стражу подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном в среду утром возле кафе. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе суда.

"Избрали стражу (меру пресечения в виде содержания под стражей - прим. ТАСС) до 24 июля, на 1 месяц 30 суток. <…> Подсудимый вопрос о мере пресечения оставил на усмотрение суда", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону, подозреваемый признал вину.

Утром 24 мая несколько местных Telegram-каналов и СМИ сообщили, что в Сургуте возле кафе у двух мужчин произошел конфликт. Один из них, согласно опубликованной видеозаписи, достал нож и несколько раз ударил другого, в результате пострадавший умер. В экстренных службах сообщали ТАСС, что подозреваемый и погибший были родственниками. По предварительным данным, мужчина убил тестя на фоне конфликта из-за жены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве. Как уточняла официальный представитель МВД России Ирина Волк ТАСС, сотрудники полиции в течение суток установили местонахождение подозреваемого, он был задержан 25 мая в одной из гостиниц Сургута, оказав сопротивление. По ее словам, мужчина ранее был судим.