В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб строитель

Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы

ТАСС, 27 мая. В Суджанском районе Курской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погиб строитель. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По словам главы района, обстрел произошел днем 27 мая. Строители проводили работы недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Старовойт выразил соболезнования родным погибшего. По его словам, власти региона окажут родственникам погибшего необходимую помощь.

В результате обстрела других пострадавших и разрушений нет, добавил Старовойт.