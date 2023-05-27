27 мая, 11:25,
обновлено 27 мая, 11:28

На рынке "Садовод" произошел пожар

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Возгорание зафиксировано на 25-й линии рынка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на территории рынка "Садовод" в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах в субботу.

"На 25-й линии рынка "Садовод" начался пожар", - сказал собеседник агентства.

Последний до этого пожар произошел в ноябре 2022 года. Пострадавших не было.

В пресс-службе столичного главка МЧС агентству уточнили, что очаг возгорания находится на третьих этажах трех торговых павильонов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Торговый комплекс "Садовод", который принадлежит компании "Киевская площадь", является одним из крупнейших рынков России. Он расположен на территории 40 га и включает 9,5 тыс. магазинов. "Садовод" посещают около 36,5 млн покупателей в год. 

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© Информационное агентство ТАСС
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