27 мая, 11:39

В Ульяновской области пропал участник соревнований по парусному спорту

Он упал за борт судна

ТАСС, 27 мая. Спасатели ищут участника соревнований Самарской области по парусному спорту "Мемориал Гуняшова", который пропал во время первого этапа на Волге в районе города Сенгилей в Ульяновской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ульяновской области в субботу.

"На границе Ульяновской и Самарской областей за борт судна упал мужчина, на место было направлено спасательное формирование Службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области Сенгилеевского участка", - рассказала собеседница агентства.

В ведомстве добавили, что мужчину пока не нашли.

Кубок Гуняшова проводится среди крейсерских яхт, в нем участвуют яхты из соседних областей. Первый этап проводится с 26 по 28 мая, второй - со 2 по 4 июня. 

Теги:
РоссияУльяновская область
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