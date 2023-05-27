27 мая, 11:47

В горах Дагестана дожди размыли сельскую дорогу

Селевым потоком унесло автомобиль

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Ливневые дожди в дагестанском селе размыли сельскую дорогу, селевые потоки унесли легковой автомобиль. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации Гергебильского района.

"После кратковременного ливня в селе Маали селевые потоки унесли легковой автомобиль. В машине никого не было, и [она] стояла перед домом. Селевыми потоками также размыта дорога сельского значения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники администрации села уже проводят ремонт дороги. "Другой ущерб ни жителям, ни имуществу не причинен", - добавили в пресс-службе. 

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