В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пожар на территории рынка "Садовод" в Москве ликвидирован, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"В 14:41 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в МЧС.

Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Ранее в экстренных службах агентству сообщали, что на 25-й линии рынка "Садовод" произошел пожар. В МЧС уточняли, что горели три торговых павильона.

На территории "Садовода" нередко происходят пожары. Последний зафиксирован в ноябре 2022 года. Его площадь также составила 50 кв. м. Пострадавших не было.